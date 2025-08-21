Vecino cerró acceso a la playa La Boca y justicia lo declaró “ilegal”: Acogen recurso para acceder a playa en comuna de Navidad

La Corte de Rancagua acogió un recurso contra Nibaldo Maturana y le ordenó facilitar el acceso a la playa Desembocadura de la Boca que había restringido.

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Navidad en favor del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Unión La Boca.

Por este motivo, la justicia ordenó a un propietario de un predio abstenerse de impedir el acceso o ingreso a la playa Desembocadura de la Boca, para fines turísticos y de pesca.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Segunda Sala del tribunal de alzada -de forma unánime- estableció un “actuar ilegal” del recurrido que impidió el pleno ejercicio del derecho de acceder a una playa de mar.

En la sentencia se indica que “el informe de la Secretaria Ministerial de Bienes Nacionales, da cuenta que no existe acceso a la playa fijado por la autoridad competente en el sector de conflicto, que además, dicho proceso se encuentra en trámite para cumplir con ese objetivo y que el recurrido, en su calidad de propietario, poseedor o tenedor del bien raíz colindante a la playa no está dando cumplimiento (…) en cuanto a facilitar de manera gratuita el acceso permanente a ésta”.

“El recurrido reconoce que sus terrenos colindan con la playa y que no hay acceso a éstas para terceros, solo alega que el acceso histórico a la playa se encuentra en otro lugar de la península y no en su propiedad. Que dicha alegación carece de validez por cuanto la norma comentada en el considerando anterior exige que, al no existir un acceso fijado por la autoridad competente, cada propietario, poseedor o tenedor de predios colindantes deben dar acceso gratuito a la playa, lo que se encuentra justificado en el hecho que las playas son bienes nacionales de uso público, por lo que en consecuencia todas las personas pueden acceder y disfrutar de las mismas”, añadió.

La Corte de Rancagua indicó que “por lo anterior, al haberse constatado una actuación ilegal por parte del recurrido, que ha impedido el pleno ejercicio del derecho de acceder a una playa de mar que a la fecha no tiene regulado un acceso oficial, no cabe más que acoger el presente recurso de protección deducido por el Municipio de Navidad en favor de los pescadores de la localidad de La Boca”.

Por todo lo anterior, se señala que “se acoge sin costas, el recurso de protección deducido por la Ilustre Municipalidad de Navidad en favor del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Unión La Boca, en contra de Nibaldo Alejandro Maturana Salgado y, en consecuencia, este último deberá abstenerse de realizar todo acto que implique impedir o dificultar el acceso a la playa de la Desembocadura de la Boca para fines turísticos y de pesca”.