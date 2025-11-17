País Elecciones 2025

Vanessa Kaiser, senadora electa en La Araucanía: “El Congreso por primera vez tiene números muy favorables para la derecha”

Por CNN Chile

17.11.2025 / 17:50

La senadora electa Vanessa Kaiser, tras su triunfo en La Araucanía, destacó que “es una buena noticia que la derecha haya dado definitivamente un golpe tan potente al timón ideológico al que había sido sometido este país”.

La senadora electa por la Región de La Araucanía, Vanessa Kaiser, se refirió a su triunfo en la Circunscripción 11.

“Es una buena noticia para La Araucanía que la derecha haya dado definitivamente un golpe tan potente al timón ideológico al que había sido sometido este país, sobre todo con los dos proyectos de nueva Constitución, y que ahora estemos decididos, a través de un Congreso que por primera vez tiene números muy favorables para la derecha desde el retorno de la democracia, a terminar por sepultar el proyecto político de una izquierda que ha demostrado salir mermada en sus resultados electorales”, afirmó.

¿Quién es Vanessa Kaiser?

Vanessa Kaiser Barents-von Hohenhagen es periodista titulada de la Universidad Finis Terrae y doctora en Ciencia Política y Filosofía de la Universidad Católica. Es hermana del diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser.

Desde 2024, según publicó The Clinic, milita en el Partido Nacional Libertario. Además, conduce un canal de YouTube llamado Esfera Pública.

 

