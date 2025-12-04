Vanessa Kaiser arremete contra la escritora Isabel Allende, confundiendola con la exsenadora PS: “¡Qué punga!”

En un video, la parlamentaria electa mezcló la controversia por la venta de la casa del expresidente Allende, relacionada con la exsenadora, con afirmaciones emitidas por la autora en la promoción de su último libro en Chile.

Una fuerte controversia se generó en redes sociales luego de que la senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario), arremetiera públicamente contra la destituida senadora socialista Isabel Allende.

El mensaje, sin embargo, se basó en una confusión: Kaiser atribuyó a la exparlamentaria opiniones que en realidad fueron expresadas por la reconocida escritora Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura 2010.

La equivocación surgió cuando Kaiser —hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser— compartió en redes sociales una crítica dirigida a la exsenadora, citando declaraciones entregadas por la autora a los medios en septiembre pasado, durante la promoción de su último libro en Chile.

En esa oprtunidad, la escritora advirtió que “las mujeres estamos en un momento de riesgo. La ultraderecha quiere a la mujer en la casa”.

Tomando esas palabras como si provinieran de la figura política, Kaiser lanzó un mensaje que mezclaba la polémica en torno a la venta de la casa del expresidente Salvador Allende con los dichos de la escritora.

“La senadora que perdió su escaño por el escándalo de la casa de su padre (…) estuvo en Radio Futuro y dijo lo siguiente: ‘Las mujeres estamos en un momento de riesgo, la ultraderecha quiere a la mujer en la casa’”, señaló en un video difundido en sus cuentas, atribuyendo erróneamente la entrevista a la exsenadora.

Posteriormente, acusó a figuras como Allende de pertenecer a “una casta intocable” y las responsabilizó de generar condiciones que, según ella, dejan a las mujeres fuera del mercado laboral.

“El descaro, la desfachatez, que no conoce límites”, afirmó.

La intervención culminó con otra referencia despectiva: “’La ultraderecha te va a dejar en la casa’, ¡qué punga! Esa es la verdad, porque ya ni siquiera tienen argumentos”.