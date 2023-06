El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, descartó que la renuncia de María Gabriela Cáceres a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería se deba al caso de los convenios que la secretaría regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo firmó en Antofagasta con Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD) y de la cual ella es integrante del consejo asesor.

El Mostrador dio a conocer la desvinculación de Cáceres (quien tenía rango de embajadora) del ministerio, indicando que el motivo se le atribuye a una “mala evaluación” y que “en la interna se cree que el canciller Alberto van Klaveren no quiere que el ministerio se empañe por la crisis que genera la fundación ligada a Revolución Democrática”.

Respuesta del ministro

En entrevista con Tele13 Radio, Van Klaveren afirmó que “lamentablemente la información es incorrecta. A mí me tocó asumir el 10 de marzo y justamente convoqué a todos los directores generales de la Cancillería, quienes, como es usual, pusieron su cargo a disposición del nuevo ministro; y tuve una conversación muy positiva con la señora Cáceres y le señalé que le iba a dar un tiempo y que realmente íbamos a evaluar la situación e íbamos a entrar en un periodo de transición con respecto a varios altos cargos en la Cancillería”.

De ese modo, el ministro sostuvo que “efectivamente, después de un tiempo acordamos -con ella misma- que iba a dejar la Cancillería. Todo esto a través de conversaciones que sostuvimos bastante tiempo atrás”. Pero, “lamentablemente, la presentación de la renuncia coincidió con este tema, pero no tiene nada que ver. Absolutamente, nada que ver”, agregó.

“De hecho, Gabriela me explicó que ella es parte de un consejo asesor, no tuvo ninguna participación en las actividades de la fundación. Hay muchas personas que integran consejos asesores, no tienen injerencia directa en la gestión de la fundación, y coincidió que la renuncia se hizo efectiva alrededor de los mismos días en que se conoció el tema de esta fundación. Pero son dos temas enteramente desvinculados”, continuó.

Finalmente, el ministro aseguró que, como equipo, “lo que nos interesaba era tener a una directora o un director jurídico con un cierto perfil. Gabriela es una persona muy competente, muy solvente, pero tenía un perfil distinto y eso justamente lo habíamos conversado ya desde la época en que yo asumí. Estoy hablando de marzo de este año”.

“Absolutamente, nada que ver (con Democracia Viva). Es una coincidencia lamentable”, sentenció.