Justicia amplía detención de dos excarabineros por presunta agresión sexual en Valparaíso

La institución policial informó tras el hecho que los funcionarios fueron dados de baja.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso ordenó este domingo ampliar la detención de dos carabineros que están siendo investigados por una presunta agresión sexual contra una mujer, ocurrida al interior de la Octava Comisaría del cerro Florida, en la Región de Valparaíso.

Los dos sujetos fueron dados de baja y detenidos el sábado 4 de abril, mientras la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) recopila antecedentes del caso.

Según consignó Radio Biobío, la Fiscalía y la defensa de los imputados lograron un acuerdo para ampliar la detención y fijar la audiencia de formalización hasta el miércoles, a las 11:00 horas.

Por el momento, los exfuncionarios permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de Valparaíso.

AHORA: Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó hoy, domingo 5 de abril, la ampliación de la detención de dos carabineros imputados por su presunta participación en un delito de violación de mayor de 18 años, hecho registrado la madrugada del 4 de abril. pic.twitter.com/zMoSLaZDew — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 5, 2026

Fiscal señala que los primeros antecedentes apuntan a una presunta participación de los exuniformados

De acuerdo con la denuncia de la víctima, el ilícito ocurrió al interior de una comisaría, en un vehículo de la institución.

Por su parte, el fiscal Carlos Ribas declaró al citado medio que el caso se aborda como un delito flagrante y que los primeros antecedentes recopilados apuntan a una presunta participación de los dos exuniformados en un delito de índole sexual.

Asimismo, indicó que mañana tendrá acceso a los registros audiovisuales de la comisaría para “verlos y así confirmar o no la denuncia”.