“Debería escandalizarnos a todos”: Vallejo criticó proyecto que busca conmutar penas incluso a abusadores de menores

La ministra vocera de Gobierno insistió en las críticas del Ejecutivo, luego que el diputado republicano Meza defendiera que no existan distinciones en la iniciativa que busca facilitar los últimos días de internos de avanzada edad o enfermos terminales, independiente del crimen que hayan cometido.

El diputado José Carlos Meza del Partido Republicano abrió un flanco en el debate presidencial a raíz de su defensa del proyecto que busca conmutar las penas de internos de avanzada edad o enfermos terminales. La polémica surgió luego que Meza respaldara que este proyecto sirva incluso para abusadores de menores, insistiendo en que “no hay que hacer distinciones” al aplicar esta medida humanitaria.

Mientras en Aquí Se Debate el parlamentario defendía el proyecto, fue consultado si esto incluiría a quienes hayan cometido crímenes como abusos sexuales a menores de edad, a lo que respondió: “justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”.

El proyecto generó polémica y críticas desde el Gobierno ya que también permitiría una conmutación de la pena a condenados por crímenes de lesa humanidad, que actualmente corresponden principalmente a quienes han sido castigados por delitos cometidos en la dictadura cívico-militar.

Este martes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre la iniciativa dadas las críticas que ya han expresado previamente. En su intervención, la secretaria de Estado lamentó que se insista en su tramitación y aseguró que este tipo de proyectos no deberían ser naturalizados.

“Debería escandalizarnos a todos que en pleno siglo XXI, cuando estamos todos preocupados de la agenda de seguridad y de meter presos a los que tienen que estar presos, un grupo de parlamentarios de derecha pretenda generar salidas alternativas y sacar de las cárceles no solamente a los torturadores de la dictadura sino también a violadores de menores de edad. Es inaceptable y es algo que se está tramitando en el Congreso”, fue parte de lo que dijo la ministra vocera.