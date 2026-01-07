Vallejo descarta motivación política en salida de embajadora Pakarati: “Es una decisión institucional”

La ministra vocera aseguró que la decisión de Cancillería responde al incumplimiento de protocolos del servicio exterior y no a una evaluación personal ni política de la diplomática.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este martes a la salida de Manahi Pakarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda, afirmando que se trata de una decisión “estrictamente institucional” y descartando motivaciones políticas o personales.

El tema se abordó luego de que el canciller Alberto van Klaveren informara en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la diplomática cesará en sus funciones a fines de enero, tras una evaluación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La medida se adoptó después de que Cancillería estimara que Pakarati incurrió en faltas graves, tras compartir en redes sociales una fotografía vinculada a la autodeterminación de Rapa Nui y conceder posteriormente una entrevista radial en Nueva Zelanda con una postura similar.

Sobre este punto, Vallejo explicó en conversación con radio Sonar que “Cancillería constató que no se cumplieron los protocolos que tienen establecidos para las declaraciones públicas de funcionarios del servicio exterior”, los que buscan resguardar la coherencia de la política exterior y el rol de los embajadores como representantes del Estado.

“No es una decisión política ni personal”

La ministra enfatizó que la resolución no apunta a censurar opiniones personales. “No se busca juzgar que se tenga una opinión, sino que como embajador y como agente diplomático hay formas que se deben resguardar y roles que se deben respetar”, sostuvo.

“Esto es una decisión institucional, no es ni política ni personal contra la exembajadora, sino que va muy en la línea de los protocolos que maneja Cancillería respecto a este tipo de pronunciamientos públicos”, agregó.

En concreto, el canciller anunció la adscripción de Pakarati a partir del 31 de enero, lo que implica el término de su destinación en Nueva Zelanda y su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir otras funciones que se le encomendarán.

Consultada por una eventual pérdida de confianza, Vallejo aclaró que Pakarati “es una funcionaria diplomática” y que la remoción responde únicamente a su rol actual. “Ella tiene una carrera dentro de Cancillería y por eso probablemente sigue en otras funciones”, concluyó.