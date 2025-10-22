País gobierno

Vallejo critica acusación constitucional contra Pardow por escándalo de cuentas de luz: "Va a ser un tremendo distractor"

Por CNN Chile

22.10.2025 / 09:40

La vocera además señaló que "las acusaciones constitucionales tienen como objeto sacar ministros y hacer valer responsabilidades políticas y eso ya sucedió".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la acusación constitucional que está siendo evaluada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por su responsabilidad en el escándalo de las cuentas de luz.

Esto, luego que sectores de la oposición anunciaran la arremetida en el Congreso y que incluso partidos oficialistas se abrieran a la opción a sumarse.

En este contexto, en diálogo con Radio Infinita, Vallejo aseguró que “primero, yo creo que es importante para la ciudadanía decir que las acusaciones constitucionales tienen como objeto sacar ministros y hacer valer responsabilidades políticas y eso ya sucedió”.”

“Por ahora, nosotros como Gobierno tenemos la tarea y estamos concentrados en resolver el problema que la gente espera que resolvamos, que es la devolución de los cobros indebidos. Para eso estamos concentrados”, agregó.

Además, recalcó que “nosotros sabemos que esto es parte de las facultades de los parlamentarios, no es primera vez y no es nada nuevo el que se anuncien acusaciones constitucionales. Pero la verdad es que -sobre todo en este tiempo, cuando tenemos que sacar una Ley de Presupuesto, probablemente hasta una ley corta para resolver esto para agilizar más la devolución- es un contexto electoral donde no es fácil que los parlamentarios estén 100% atendiendo las tareas legislativas”.

“La acusación constitucional no solo no tiene méritos, sino que va a ser un tremendo distractor para la tarea fundamental que tenemos, que es sacar legislaciones adecuadas pensando en las necesidades de las personas”, sentenció.

