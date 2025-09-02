Valencia no se reunirá con Carmona (PC) y deriva solicitud Unidad en Anticorrupción: Encuentro pretendía abordar caso de Jadue

La decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público confirmara que el motivo de la audiencia giraba en torno a la investigación por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal en contra del exjefe comunal por el Caso Farmacias Populares.

Este martes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó sostener una reunión solicitada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuyo objetivo era abordar el caso penal que enfrenta el exalcalde de Recoleta y actual aspirante a diputado, Daniel Jadue.

Jadue enfrenta una acusación que, de prosperar, podría inhabilitarlo políticamente y sacarlo del padrón electoral, situación que ya está siendo objeto de revisión por parte del Tribunal Electoral, tras una presentación hecha por Renovación Nacional.

El portazo de Valencia al presidente del PC

Según explicó Valencia en entrevista con Radio Agricultura, aunque inicialmente desconocía los detalles de la solicitud, sospechaba que podía estar relacionada con el caso de Jadue.

“No creo que sea eso. Si así fuera, sería una petición estéril, porque el fiscal nacional no puede dejar sin hacer una acusación”, afirmó Valencia, descartando cualquier tipo de injerencia en el proceso judicial que se lleva de forma autónoma por la fiscal Giovanna Herrera.

Al confirmarse ese escenario, el jefe del Ministerio Público optó por no recibir personalmente a Carmona, reiterando que no tiene atribuciones para intervenir en causas penales en curso ni para dejar sin efecto acusaciones ya presentadas por fiscales regionales, recogió La Tercera.

Valencia no recibirá a Carmona y derivó su solicitud

Conocido el contenido de la solicitud, Valencia resolvió derivarla al jefe de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, argumentando que él sí cuenta con las competencias para abordar inquietudes relacionadas con este tipo de causas.

Campos, en su rol de apoyo técnico a las fiscalías regionales, mantiene un monitoreo constante sobre investigaciones vinculadas a corrupción pública.

La Fiscalía propuso dos fechas para la eventual reunión: este mismo martes, a las 17:00 horas o el viernes 5 de septiembre, a la misma hora.