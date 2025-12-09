Carabineros abre nuevas vacantes civiles con sueldos de hasta $1,7 millones: Revisa los cargos disponibles

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
La institución publicó un nuevo listado de empleos para personal civil, con vacantes que van desde peluqueros hasta ingenieros informáticos. Las remuneraciones varían entre $830 mil y $1,7 millones.
Carabineros lanzó un nuevo proceso de contratación destinado a personal civil, con una amplia variedad de cargos disponibles en distintas regiones del país. Las vacantes consideran sueldos que van desde los $830.296 hasta los $1.760.200, según el perfil profesional requerido.
Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el domingo 14 de diciembre, mientras que la oferta para “Encargada de Eventos” cerrará el 17 de diciembre. Las personas interesadas pueden revisar los requisitos, documentación y plazos en el sitio oficial postulaciones.carabineros.cl.
Según la institución, estas contrataciones permitirán reforzar áreas administrativas, técnicas, de salud y servicios, esenciales para el funcionamiento operativo de Carabineros.
