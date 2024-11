Usuarios indignados por devolución de Isapres en 156 cuotas de menos de mil pesos: “No sé cómo invertir mis $56 mensuales”

En redes sociales, diversos usuarios y usuarios manifestaron su molestia por el pago de la devolución en hasta 13 años.

Decenas de usuarios y usuarias recurrieron a redes sociales para manifestar su molestia por la irrisoria forma en que sus Isapres les devolverán el dinero que les descontaron indebidamente.

156 cuotas, en muchos casos de menos de $1000 mil, pagadas a lo largo de 13 años es lo que muchas personas criticaron duramente. En varias publicaciones hasta adjuntaron el documento enviado por sus respectivas Isapres.

Lee también: Asociación Chilena de Seguridad pide la quiebra de los jardines infantiles Vitamina

“Esperaré con ansias el 30 de noviembre de 2037 para cuando me paguen todo lo que me deben”, “no sé cómo invertir los $56 mensuales que me devolverán durante 13 años. Qué generosidad”, “esto es una burla” y “es una vergüenza” fueron solo algunos de los comentarios.

La isapre ME ROBÓ 320 UF, hablamos de 12 palos en 4 años!!!! y me las va a pagar en 13 años y como excedente, o sea, la puedo retirar 1 vez por año. Que indignante!!! @vidatres #isapres ladronas!!! @SuperDeSalud pic.twitter.com/Ls9FLTw3ki — Juliana Armijo (@juliarmijo) November 29, 2024

Gracias Isapre @banmedica . Esperaré con ansias el 30 de noviembre de 2037 para cuando me paguen todo lo que me deben en 156 cuotas. 13 años pasan volando. Igual ya me subieron el plan al doble. No podía esperar menos de Banmédica. #isapres #Leycortadeisapres pic.twitter.com/RdP0DkrFdg — Nydia Castro (@NydiaCastro1) November 29, 2024

No sé cómo invertir los 56 pesos mensuales que me devolverá durante 13 años mi Isapre. Qué generosidad ! — Mauricio Tapia (@MauricioTapiaR) November 29, 2024

No utilizo nunca Twitter pero de verdad indignado, me cobraron 28. 13 uf demas por concepto de cobro de mi carga menor de 2 años en isapre cruz blanca y me la devolverán en 13 años… 156 cuotas… Esto es una burla realmente!! — Eric Sanhueza (@esanhuezagui) November 28, 2024

Ley corta de Isapre es una mierda! @ICruzBlanca le pagará a mi mamá en 13 AÑOS, casi 900 Lucas q le cobraron de más 🙄 esto es una burla! pic.twitter.com/qHxLpFBcoK — Karen Galaz Carreño ✌ (@mskarengalaz) November 28, 2024

Me llegó mi devolución de la #Isapre Me pagarán en 156 cuotas dentro de 13 años! Una Vergüenza! Gracias al Pacto y salvataje que hizo la #DerechaCorruptaYMiserable con las Isapres pic.twitter.com/HKOPBDP60o — david (@davidarayaj) November 28, 2024

Detalles de la devolución

Desde $380 hasta $69 millones son los que deberán devolver las Isapres por dineros que fueron indebidamente descontados a sus afiliados. Según detalló el superintendente de Salud, Víctor Torres, son casi 700 mil cotizantes que deberán recibir estos montos.

Esta devolución fue establecida por la Corte Suprema y regulada por la Ley Corta de Isapres. La normativa establece que el pago de las deudas debe efectuarse a partir de diciembre de 2024 y para eso las isapres pueden optar por tres vías: