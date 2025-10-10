“El principal enemigo de Kast será él mismo”: El duro pronóstico del presidente del Partido Liberal para la segunda vuelta

El presidente del Partido Liberal (PL) analizó en CNN Chile Radio el escenario de una posible segunda vuelta presidencial. Urzúa proyectó que el liderazgo de José Antonio Kast para capturar el voto moderado se verá debilitado por su propia figura, al ser percibido como "un problema en serio" por el centro y parte de la derecha.

El presidente del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, entregó en CNN Chile Radio su visión sobre el complejo panorama electoral que el oficialismo deberá enfrentar la contienda con “vientos en proa”.

A pesar de las dificultades que indican las encuestas, el líder liberal centró su optimismo en una eventual segunda vuelta, proyectando que el principal obstáculo del candidato republicano, José Antonio Kast, será él mismo.

Urzúa reconoció que la candidatura de Jeannette Jara se ve “sólida” para la primera vuelta, pero que el balotaje “es otra historia, completamente otra historia”, y que la clave estará en la capacidad de ambos sectores para atraer el voto moderado.

La autogestión de la candidatura de Kast

El presidente del PL afirmó que en una segunda vuelta, el electorado de centro y parte de la derecha podría mostrar resistencia hacia la figura del líder del Partido Republicano.

“Además contamos con José Antonio Kast, que suele cometer errores en estas batallas donde probablemente el principal enemigo de José Antonio va a ser el mismo”, declaró Urzúa.

El foco de la crítica radica en la gestión de la figura presidencial para un público más amplio: “¿Cómo va a gestionar al electorado para poder atraer el voto de centro? Hay muchos votos de centro y derecha hoy que ven a Kast como un problema, como un problema en serio”, puntualizó, poniendo en duda el atractivo que Kast pueda ejercer sobre sectores como Evópoli.

La disputa por el voto “no habitual”

Ante el panorama de una segunda vuelta, Urzúa destacó que la elección se definirá en el segmento del votante “no habitual”, que generalmente no está informado de la contingencia política.

“La gente que vota en la calle, vota a pie, la gente que no está informada, que no tiene idea, que no me va a ver a mí aquí, la gente que no le interesa, no sabe, no sabe ni quiénes son los candidatos, duramente saben que existe Kast, Kaiser… El votante no habitual“, describió.

La clave para el oficialismo estará en la estrategia de la abanderada de su sector: “Esa persona, la pregunta es, ¿quién lo va a cautivar? Y ese voto que hay que ir a capturar, la pregunta es, ¿quién de los dos es más astuto, más capaz de ir a capturar ese voto, ese voto de centro? Yo ahí confío que Jeannette Jara va a ser una campaña (…) tremendamente inteligente y con mucho sentido de realidad“, concluyó el presidente del Partido Liberal.

