Universidad de Magallanes fue obligada a permitir a alumna titularse a pesar de millonaria deuda: Debía más de $31 millones

La Corte de Punta Arenas acogió un recurso de protección presentado por la estudiante, quien señalaba que le exigían pagar o repactar su deuda para permitirle terminar su titulación.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas falló a favor de una alumna de la Universidad de Magallanes que no se había podido titular a raíz de una millonaria deuda universitaria.

Según lo señalado por LUN, la estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética había presentado un recurso de protección, dado que la institución le estaba exigiendo pagar la deuda o repactarla para poder proceder con la titulación.

Dicha deuda ascendía a poco más de $31 millones, y a ella le exigían repactar la deuda pagando un monto inicial de $3,1 millones en efectivo.

La mujer -madre de dos hijas- había indicado que no podía firmar la repactación dado que no tenía trabajo. Señalaba que en las entrevistas laborales le exigían su título para poder contratarla, por lo que tampoco podía comprometer el pago a raíz de su cesantía.

Finalmente, el tribunal de alzada acogió el recurso de protección y ordenó a la Universidad de Magallanes permitir que la alumna complete su titulación.

En el fallo, la Corte de Punta Arenas señaló que “el actuar de la recurrida, al condicionar el proceso de titulación de la actora a exigencias pecuniarias, como nítidamente se constata, ocurrió en la especie según se desprende del tenor de la respuesta que le entregó a la consulta que ésta le formuló al efecto y de la propia documentación que adjuntó a dicha respuesta, es ilegal y además atentatorio a la garantía constitucional de igualdad ante la ley“.

Alejandro Hijerra, abogado de la mujer, señaló que “una vez mi representada tuvo la sentencia, hizo los trámites ante la secretaría de la universidad. Le tramitaron su título profesional y certificado de título. En consecuencia, la universidad cumplió con lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas”.