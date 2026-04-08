Universidad de Antofagasta evacuó campus tras alerta por sujeto presuntamente armado

Según información preliminar, la universidad activó protocolos de emergencia debido a que "un individuo habría sido visto dentro de un vehículo portando un objeto con características similares a un arma de fuego".

La Universidad de Antofagasta activó este miércoles su protocolo de emergencia y evacuó a profesores y estudiantes del Campus Coloso.

A través de un comunicado enviado alrededor de las 15:50 horas, las autoridades de la universidad ordenaron la evacuación inmediata de las dependencias del sector.

“Se informa a toda la comunidad del Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta que, por protocolos preventivos, se ha dispuesto la evacuación inmediata de todas las dependencias. Solicitamos mantener la calma y seguir las instrucciones del personal de seguridad”, escribió la universidad, según consignó 24 horas.

La evacuación se produjo debido a que en el recinto se detectó a un sujeto que portaba un objeto similar a un arma; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si se trata de una de fuego o fogueo.

“Un individuo habría sido visto dentro de un vehículo portando un objeto con características similares a un arma de fuego”, explicó la universidad al citado medio.

Carabineros llegó al lugar y realizó un procedimiento para reducir al sospechoso, pero hasta ahora no han entregado información respecto a la cantidad de detenidos y su identidad.

Por otra parte, el diputado Sebastián Videla condenó el hecho a través de redes sociales y señaló que se comunicó con el Ministerio de Seguridad Pública para que se apliquen medidas concretas contra los hechos de violencia en colegios y universidades.

“Es inaceptable que una persona haya ingresado con un arma a la Universidad de Antofagasta. Ya se me ha informado que las policías están actuando y que existen detenidos. Se debe aplicar todo el rigor de la ley. Me he comunicado con el Ministerio de Seguridad: debemos avanzar en acciones más concretas y fortalecer la prevención.”, publicó en X.

Agregó que: “Mañana me reuniré con la Delegada Presidencial al sigla apoyaremos y para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Calama y la región en la violencia en los colegios. Apoyaremos a la universidad en todo lo necesario para resguardar a su comunidad”.