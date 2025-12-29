País comida rápida

Unifood pone en venta sus cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego para enfrentar crisis financiera

Por CNN Chile

29.12.2025 / 14:54

El conglomerado, ligado al fondo Mesoamérica, busca un comprador para sus principales activos de comida rápida tras procesos de reestructuración y conflictos con acreedores.

El grupo gastronómico Unifood inició la venta de sus populares cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego, en un intento por superar un complejo escenario financiero.

La medida, confirmada al diario DF, incluye también sus heladerías Savory y dejaría a la empresa solo con la cadena de tiendas XS Market. El conglomerate opera más de 250 locales a nivel nacional y emplea a más de 2.200 personas.

Una crisis arrastrada por años

La empresa atribuyó su situación a los efectos de la crisis social de 2019 y la pandemia de Covid-19. Aunque logró refinanciar pasivos por cerca de 45 mil millones de dólares y acuerdos de reorganización judicial, varios acreedores acusaron incumplimientos e incluso solicitaron la quiebra de algunas filiales. Nestlé también terminó anticipadamente el contrato de la marca Savory.

Según reportó Radio ADNUnifood afirmó que su objetivo es “una venta ordenada” que beneficie a empleados y acreedores, mientras busca el mejor precio posible para las operaciones en marcha.

