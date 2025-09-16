Undurraga (Evópoli): El “dolor” por el fallo contra Rincón y el “repunte” de Matthei marcan el inicio de la campaña

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, abordó el escenario político de cara a la elección de noviembre, manifestando el "dolor" que provocó en su coalición el rechazo de la candidatura de la senadora de Demócratas, Ximena Rincón.

El diputado de Evópoli Francisco Undurraga se refirió este martes al fallo del Tricel que inhabilitó la candidatura de la senadora Ximena Rincón, calificándolo como un “golpe duro” para el Partido Demócratas y la coalición de Chile Vamos.

Sin embargo, aseguró que este dolor servirá para que la candidatura de Evelyn Matthei “retome con más fuerza”, destacando el rol clave que la senadora tendrá en el comando.

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario de Evópoli analizó el panorama político a solo dos meses de las elecciones de noviembre. Apuntó el repunte que la candidata presidencial ha mostrado en las encuestas y su capacidad para diferenciarse del aspirante del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El duro golpe de la inhabilitación de Ximena Rincón

Respecto a la decisión del Tricel de rechazar la reelección de Ximena Rincón por su período anterior como ministra del Interior, el diputado Undurraga fue enfático en la necesidad de respetar la institucionalidad, comparando la situación con la defensa que el Partido Comunista ha hecho de la figura de Daniel Jadue.

“No se comentan las decisiones de los tribunales. Con el mismo rigor que exigimos el silencio del Partido Comunista y la defensa de Daniel Jadue, tenemos que acatar algo que nos duele, por cierto, mucho”, afirmó el parlamentario, quien resaltó el trabajo de la senadora “desde el rechazo en el primer proceso constituyente”.

Pese a la lamentable noticia, Undurraga recalcó que el compromiso de Demócratas con la candidatura de Evelyn Matthei se mantiene inalterable. “Aquí estamos defendiendo una forma de ser político en base a acuerdos, en base a generar una inmensa mayoría o una idea silente que se va a expresar en las urnas”, dijo.

El repunte de Evelyn Matthei

En su análisis del desempeño de la candidata de Chile Vamos, Undurraga destacó que los sondeos de opinión han mostrado un “repunte” en la figura de Matthei. “Hoy día eso ya no solamente se estabilizó, sino que empezó a subir”, afirmó.

Para el diputado, la solidez de la candidata en el debate presidencial, su empatía y su claridad fueron clave para este ascenso en las encuestas. Además, resaltó que la propuesta de Matthei se basa en la unión, la cual, a su juicio, le hace “sentido a Chile en general, incluso a no pedir que todos compartan el 100% de lo que ella piensa, sino que todos compartamos que Chile tiene un futuro hacia adelante”.

Al referirse a las diferencias con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, Undurraga aseguró que la candidatura de Evelyn Matthei se ha centrado en propuestas claras, concretas y con soluciones tangibles. Ante un posible escenario de segunda vuelta, el parlamentario fue claro: “Como liberal que soy, yo no voy a votar nunca por un candidato comunista. Nunca. Y las diferencias que pueda tener con José Antonio Kast en tema valórico no me hacen perderme en esta materia. Yo ya voté una vez por José Antonio Kast contra Boric, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo?”

La dilación en la ley de voto obligatorio

El diputado también abordó el aplazamiento de la votación del proyecto que busca imponer una multa por no participar en las elecciones de noviembre, lo que el oficialismo ha dilucidado como una decisión por parte de la oposición.

Undurraga explicó que la votación se trasladó para el 29 de septiembre debido a la “mucha ausencia” de parlamentarios. “Como no queremos que se caiga, porque creemos que hay que hacer cumplir la Constitución y la Constitución se cumple no solamente parafraseando que existe voto obligatorio sino generando la sanción, aunque sea mínima en dinero pero generando la sanción, es que lo trasladamos para el día 29”, indicó.

En este sentido, hizo un llamado al gobierno a actuar con mayor celeridad para sacar adelante la iniciativa. “Yo espero que el ministro Elizalde en esto no sea un espectador, sino que sobre todo sea un gestor para que se concurra con los votos y hacer cumplir el compromiso que por lo demás fue firmado por la ministra Lobo con los senadores y hay un papel, digamos, que así lo acredita”, concluyó.