UDI presenta proyecto para elevar exigencias a candidaturas presidenciales independientes

Los diputados UDI Guillermo Ramírez y Flor Weisse presentaron un proyecto que eleva las exigencias para candidatos presidenciales independientes, aumentando el requisito de firmas del 0,5% al 1% de los votantes en la última elección de diputados.

La propuesta, motivada por los resultados de candidatos que obtuvieron menos del 1,3% de los votos en los últimos comicios, elevaría el mínimo de 35.361 a 132.564 firmas para las elecciones de 2029, considerando el padrón de 13,2 millones de votantes bajo voto obligatorio.

Argumentos de la reforma

Los parlamentarios defendieron que el actual requisito es “absolutamente insuficiente” y promueve candidaturas testimoniales. Ramírez y Weisse enfatizaron que “el primer requisito para quien aspira a liderar nuestro país debe ser contar con un apoyo ciudadano real”, descartando que la iniciativa responda a casos particulares.

Los parlamentarios solicitarán a la próxima administración otorgar urgencia a esta reforma desde marzo de 2026, reforzando los estándares de representatividad democrática y evitando listas interminables de postulantes sin respaldo significativo en la papeleta presidencial.