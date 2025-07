UDI oficia a Contraloría por show de transformismo en el Instituto Nacional

"Estamos hablando de menores de 12, 13 o 14 años que fueron expuestos a una performance que, claramente, no es adecuada para su edad", manifestaron los diputados Eduardo Cornejo y Sergio Bobadilla.

Diputados de la UDI oficiará a la Contraloría General de la República tras una performance protagonizada por una persona transformista en el Instituto Nacional. La situación ocurrió esta semana en medio de una Feria No Sexista organizada por la Secretaría de Género y Disidencias del recinto educacional.

En el video que circula en redes sociales, se observa a una persona bailando en el patio del colegio frente a grupos de estudiantes.

Los parlamentarios Eduardo Cornejo y Sergio Bobadilla, también miembros de la Comisión de Educación, dijeron que la actividad se “aleja rotundamente” de cualquier enfoque pedagógico que podría haber tenido.

Por ello, advirtieron que es fundamental que el organismo contralor pueda intervenir en la situación y abra una investigación ante eventuales vulneraciones.

“En ningún caso estamos en contra de que existan espacios de respeto y de inclusión en los establecimientos educacionales, pero resulta evidente que una performance de este tipo, de índole sexual y erótico, se aleja por completo de cualquier principio y formación educativa”, sostuvieron.

Además, remarcaron que quienes presenciaron la actividad fueron menores de edad y quizás lo hicieron “sin tener la información suficiente de lo que se trataba, tanto ellos como sus padres y apoderados”.

“Es absolutamente inaceptable que dentro de un establecimiento escolar se realicen actos de este tipo, sin un marco legal ni curricular que lo respalde. Estamos hablando de menores de 12, 13 o 14 años que fueron expuestos a una performance que, claramente, no es adecuada para su edad“, argumentaron.

Según los gremialistas, el requerimiento ante la Contraloría también se sustenta por el malestar que apoderados manifestaron ante la Municipalidad de Santiago.

“Es absolutamente inaceptable que dentro de un establecimiento escolar se realicen actY no se trata de oponernos a los espacios de inclusión, sino que es un tema de responsabilidad pública, porque es evidente que aquí al menos no se resguardaron los derechos de los estudiantes y para ello resulta fundamental que la Contraloría pueda abrir una investigación”, reiteraron.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, solicitó a la rectora del establecimiento, Carolina Vega, que entregue mayor información sobre la situación.

La autoridad también señaló a Ex Ante: “Nos llegó el video desde apoderados quejándose por la actividad. Se trata de niños, además. Se nos informa desde el liceo, por parte de la directora, que se trató de una jornada de educación no sexista. Yo comprendo que haya que discutir ese tipo de cosas, pero no me parece la forma“.