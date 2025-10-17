UDI impulsará comisión investigadora tras cobro en cuentas de luz: Apuntan a devolución de dineros a familias afectadas

Los gremialistas también buscarán que el foco de la comisión sea en eventuales compensaciones a los afectados.

La bancada de diputados UDI impulsará una comisión investigadora en torno al doble cobro en las cuentas de luz.

El jefe de la bancada, Henry Leal, junto al presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, valoraron la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Antonio Mancilla y del ahora exministro de Energía, Diego Pardow; sin embargo, recalcaron en que “lo más importante” es la devolución de los cobros en exceso.

La situación surgió luego de que la CNE revelara en un informe técnico preliminar que detectó un error metodológico en el cálculo de las cuentas de luz. “Existe una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC, y conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no ajustables en moneda nacional”.

En ese sentido, los gremialistas comenzarán reunir las 61 firmas para la creación de la instancia y adelantaron que buscarán que el foco de la comisión sea el proceso de devolución de los dineros cobrados en exceso, así como eventuales compensaciones a las familias afectadas.

“Lo importante sigue siendo el proceso de devolución de estos recursos y las eventuales compensaciones que, a nuestro juicio, deberían entregarse a todas las personas que se sientan perjudicadas”, dijeron.

De acuerdo a estimaciones de las autoridades, los montos involucrados ascenderían a $115 millones de dólares.

Los cobros en exceso en las cuentas de luz son “solo uno de los efectos que provocaron esta negligencia, porque hay una serie de otros servicios que también se vieron perjudicados y cuyas consecuencias pueden ser incalculables. Por eso vamos a impulsar con mucha prioridad esta comisión investigadora, porque el Gobierno tiene la obligación de ser absolutamente transparente con las fórmulas que utilizará para retornar cada peso que los chilenos estuvieron pagando en exceso”, acotaron los diputados de la UDI.

Y añadieron que “las fechas iniciales que entregó el Gobierno no son aceptables, porque significaría que las familias chilenas deberán seguir pagando este error en octubre, noviembre y diciembre”.

En esa línea, llamaron al biministro de Energía y Economía, Álvaro García, a transparentar “a la brevedad” cómo serán los mecanismos de solución para las personas afectadas, además de adelantar el proceso, evitando que se corrija recién a partir de enero de 2026.