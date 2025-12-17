UDI exige renuncia del director de la “Tía Rica” tras millonarios empeños de personas con antecedentes penales

Los diputados Alessandri y Weisse calificaron de "máxima gravedad" los hallazgos de la Contraloría, que evidenciaron falta de control en los créditos prendarios.

Diputados de la UDI exigieron la renuncia “inmediata” del director de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la “Tía Rica”.

La demanda se produce luego que un informe de la Contraloría General de la República detectara que, entre 2023 y 2024, un total de 1.681 personas con antecedentes penales lograron empeñar bienes por más de $1.507 millones.

Los parlamentarios Jorge Alessandri y Flor Weisse cuestionaron la severa falta de control de la institución para verificar los datos de los usuarios y la procedencia lícita de las especies.

Acusaciones de financiamiento estatal a ilícitos

Según reportó Bío Bío Chile, los legisladores advirtieron que esta situación pudo configurar que el Estado les estuvo financiando sus actividades ilícitas, como el robo de joyas. “La ‘Tía Rica’ terminó funcionando como una agencia receptadora de artículos robados”, afirmaron.

Por ello, exigieron al Gobierno aplicar todas las responsabilidades administrativas y una revisión profunda de los protocolos de la repartición.