UDI critica “silencio” del presidente Boric por Nobel de la Paz a María Corina Machado: “Prefiere no incomodar al PC…”

Si bien el canciller Alberto van Klaveren destacó el reconocimiento de la líder opositora venezolana, de igual forma los parlamentarios criticaron al presidente por no emitir hasta el momento ningún mensaje de apoyo.

Los diputados UDI Cristhian Moreira y Daniel Lilayu criticaron el “silencio” del presidente Gabriel Boric a propósito del premio Nobel de la Paz que recibió María Corina Machado.

El Comité Nobel anunció el viernes que la líder opositora fue la ganadora del galardón “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“Prefiere no incomodar al PC”

Si bien el canciller Alberto van Klaveren tomó la palabra a nombre del Gobierno y destacó el reconocimiento que obtuvo la figura opositora, de igual forma los parlamentarios criticaron al Mandatario por no emitir hasta el momento ningún mensaje de apoyo.

En esta línea, los diputados no solo cuestionaron a Boric por “adoptar la misma actitud” de otros gobernantes como Pedro Sánchez y Lula da Silva, sino que también lo acusaron de ser “complaciente” con la postura del Partido Comunista (PC), que criticó el reconocimiento.

Por lo mismo, Moreira y Lilayu emplazaron al mandatario a “romper el silencio” y manifestar su opinión respecto del Nobel que recibió la dirigente venezolana, asegurando que “la ausencia de un mensaje de su parte denota una grave inconsistencia con su permanente postura”.

“Cuesta mucho entender que el presidente Boric, quien se ha mostrado abiertamente contrario a la narcodictadura de Venezuela, cuestionando incluso el fraude electoral cometido por Maduro, hoy no tenga la mínima voluntad de pronunciarse sobre este importante reconocimiento, que será un gran impulso para que la oposición venezolana pueda terminar con el régimen chavista y así recuperar la democracia”, señalaron los UDI.

Recalcaron que el presidente “se había caracterizado por condenar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Maduro, pero lamentablemente esas palabras requieren demostrarse con hechos concretos para ser consistentes. Sin embargo, pareciera que esta vez ha preferido adoptar la misma postura que otros gobernantes de izquierda, negándose a dar una palabra de reconocimiento hacia una mujer que ha arriesgado incluso su vida por la liberación de Venezuela”.