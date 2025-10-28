Diputados UDI critican al Gobierno por entrega de apoyo jurídico a Diego Pardow en acusación constitucional

Los gremialistas apuntaron también a los fondos que se dispondrán para la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

Diputados de la UDI criticaron al Gobierno por el apoyo jurídico que otorgarán para la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow, en su acusación constitucional por los cobros excesivos en las cuentas de luz.

La noticia fue confirmada por la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, quien afirmó que se trata de un “tema institucional y como Ejecutivo consideramos que, independiente de su calidad de exautoridad, corresponde”.

Tras ello, el jefe de la bancada UDI, Henry Leal, confirmó que oficiarán a la Contraloría General de la República para que se pronuncie al respecto.

Por su parte, el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, y el diputado Sergio Bobadilla cuestionaron al Ejecutivo por destinar recursos públicos “en asuntos que están absolutamente alejados de las prioridades de los chilenos“.

Aunque no solo apuntaron al tema de Pardow, ya que también hablaron sobre la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas (ONU).

“Pareciera que el Gobierno solo tiene plata para sus amigos. De lo contrario, no se entiende que mientras algunas áreas tan relevantes como es la educación inicial y la infancia ven reducido su presupuesto de cara al próximo año, un exministro que actuó con absoluta negligencia y una expresidenta que impulsó una serie de reformas que terminaron por estancar nuestro país, sí reciban un importante apoyo económico para sus asuntos personales. Esa brutal incoherencia y desconexión con las verdaderas prioridades es lo que tiene aburrido a los chilenos”, acusaron los gremialistas.

En esa línea, emplazaron al presidente Gabriel Boric a revocar la decisión respecto al apoyo jurídico a Diego Pardow y a transparentar el costo que se contempla en la campaña de Bachelet a la ONU.

“En medio del grave escenario fiscal y económico que hoy enfrentamos como país, resultaría absolutamente inentendible que se destine una cantidad indeterminada de recursos en estos asuntos y no en las verdaderas urgencias“, sentenciaron los parlamentarios de la UDI.