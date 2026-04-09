UACh descarta que se haya impedido ingreso de Carabineros antes de agresión a ministra Lincolao: “No se recibió solicitud alguna”

La casa de estudios informó además que mantiene una investigación interna en curso en coordinación con el Ministerio Público, aplicando su reglamento que contempla eventuales sanciones, y no descartó la participación de personas externas a la comunidad universitaria.

La Universidad Austral de Chile (UACh) condenó este jueves la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, ocurrida en el Campus Isla Teja, y descartó que se haya impedido el ingreso de Carabineros al recinto.

A través de una declaración pública, la institución aclaró que “la universidad no recibió solicitud alguna en ese sentido y actuó, en todo momento, dentro de sus atribuciones”.

En esa línea, la casa de estudios explicó su rol en materia de seguridad durante la actividad.

“Como institución, dispusimos de todos los recursos de seguridad propios para este tipo de actividades”, señalaron, precisando que “no contamos con atribuciones para disponer de escoltas ni de fuerzas policiales”.

Respecto de la investigación, la UACh informó que ya se iniciaron diligencias internas y que existe coordinación con el Ministerio Público.

“La investigación interna ya se encuentra en curso y hemos solicitado particular celeridad para la misma”, indicaron, agregando que se aplicará el reglamento universitario, el cual contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión.

La institución también advirtió que no se descarta “la eventual participación de personas ajenas a la comunidad universitaria, por lo que también prevemos acciones en la justicia, de ser necesarias”.

En cuanto al desarrollo de la actividad, la rectoría destacó el apoyo del personal universitario y aseguró que las autoridades presentes, como la delegada presidencia, pudieron retirarse sin inconvenientes.

Finalmente, la UACh llamó a preservar el carácter del espacio universitario como lugar de convivencia democrática.

“La universidad es por definición un espacio de libertad, donde las diferencias deben expresarse a través del diálogo y el respeto”, señalaron, agregando que la violencia “afecta no solo a las personas involucradas, sino también el sentido mismo de la convivencia universitaria”.

La Rectoría reiteró el llamado a la comunidad a actuar con responsabilidad y resguardar el respeto dentro del campus.