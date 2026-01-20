“Tuvimos un descriterio temporal”: Ministra López por cobro de peaje en la Ruta Interportuaria durante emergencia por incendios forestales

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, aclaró que "tuvimos un descriterio temporal de tres horas en la administración de una de las rutas concesionadas, y eso ya se corrigió”. Pese a que existía la instrucción de no cobro, explicó que esta debió ser formalizada posteriormente a través de un decreto.

Durante el balance de la situación por los incendios forestales en la zona centro-sur, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a lo ocurrido con la concesionaria Autopista Interportuaria, que conecta Penco con Concepción y Talcahuano.

En ese contexto, el secretario de Estado señaló que se realizaron cobros de peaje pese a la información e instrucciones entregadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Sobre este hecho, la titular de Obras Públicas, Jessica López, subrayó que “cuando uno está en una situación como esta, de emergencia, con el nivel de afectación y la necesidad de tener las rutas despejadas para el desplazamiento de quienes combaten el fuego y del resto de la ciudadanía, es evidente que tenemos que tener las rutas habilitadas y sin cobro; esta es la instrucción que existía”.

Y añadió: “Para decirlo elegantemente, tuvimos un descriterio temporal de tres horas en la administración de una de las rutas concesionadas, y eso ya se corrigió”.

En cuanto al incidente, explicó que se requieren ciertos trámites administrativos y decretos para instalar la norma de no cobro, por lo que aclaró que esta arista ya está resuelta.

Sin embargo, remarcó que “hubiera esperado que la sociedad concesionaria se alineara con lo que es el estado de la zona y con lo que ha sido la actitud de empresas privadas que nos han contactado para ponerse a disposición de apoyar y no dificultar la tragedia. Fue una muy mala experiencia y ofrecemos nuestras disculpas a todos quienes se vieron afectados”.