Turismo en Chile llega al mejor nivel desde 2017: Revisa el ranking de nacionalidades con más ingresos al país

Más de 6 millones de personas visitaron el país en 2025, lo que se tradujo en un aumento del 14,6% del turismo en comparación con el año anterior. Además, el Gobierno destacó que el resultado de llegadas internacionales fue la cifra más alta registrada desde 2017.

La Subsecretaría de Turismo y Sernatur informaron que en 2025 el turismo en Chile registró su mejor desempeño desde 2017 y anotó un crecimiento del 14,6% en comparación con 2024, año en que se registró el ingreso de 5.239.233 turistas al país.

Según información de la subsecretaría, en total se registraron 6.004.567 llegadas de turistas en 2025, una de las cifras más altas desde 2017 (año en que se contabilizaron 6.449.883 visitantes) y en el período pospandemia.

En 2022, año en que los países empezaron a volver a la normalidad tras la pandemia, el turismo en Chile comenzó a mostrar un alza sostenida. Solo de 2022 (2.030.479 turistas) a 2023 (3.730.507 turistas) se observó un incremento de 1.700.028 ingresos al país.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, destacó los resultados e indicó que las cifras muestran la consolidación de Chile como destino turístico.

“Superar los 6 millones de turistas extranjeros en 2025 es una señal clara de consolidación del posicionamiento internacional de Chile. Si consideramos nuestra población —20 millones de habitantes—, la magnitud de visitantes que recibe el país es altamente significativa en términos relativos dentro de la región”, señaló.

Agregando que “Brasil, con más de 200 millones de habitantes, registró 9.287.196 turistas internacionales; Argentina, con cerca de 46 millones de personas, alrededor de 5,3 millones; Perú, con más de 34 millones de habitantes, 4.157.469”.

Revisa de dónde provienen los principales turistas del país

La entidad informó que la mayoría de los visitantes proviene de Sudamérica, específicamente de Argentina y Brasil.

Estas son las siete nacionalidades de turistas que más visitaron Chile: