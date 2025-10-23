Familia sufre violento turbazo en San Joaquín: Ladrones golpearon a un joven y huyeron con el auto

Seis delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de San Joaquín durante la madrugada, amenazaron a los residentes, agredieron a uno de ellos y escaparon con especies y el vehículo familiar.

Un violento turbazo afectó a una familia de la comuna de San Joaquín durante la madrugada de este jueves. El hecho ocurrió pasadas las 5:00 horas en una vivienda ubicada en calle Tomás Alva Edison.

De acuerdo con información policial, al menos seis delincuentes armados llegaron al lugar y forzaron la reja de acceso, a pesar de que el domicilio contaba con sistema de seguridad. Tras irrumpir en la vivienda, intimidaron a los residentes con armas de fuego.

Durante el asalto, uno de los hijos de la familia fue golpeado por los ladrones, quienes luego sustrajeron joyas, artículos electrónicos y finalmente escaparon en el vehículo de las víctimas.

El grupo huyó en dirección desconocida y, hasta el momento, no se registran detenidos. Las víctimas constataron lesiones y presentaron la denuncia ante Carabineros.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para identificar a los responsables y determinar si el hecho guarda relación con otros robos de similares características ocurridos en la zona sur de Santiago.