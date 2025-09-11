Violento “turbazo” en La Pintana: Concejala y su familia sufren asalto de 16 delincuentes armados

Los antisociales irrumpieron en la vivienda de Marcela Poveda y escaparon disparando al aire tras robar artículos avaluados en $8 millones. La BIRO indaga el caso.

Un violento robo afectó la noche del miércoles a la concejala de La Pintana, Marcela Poveda (IND.-DC), y a su familia, cuando al menos 16 sujetos armados irrumpieron en su vivienda.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los delincuentes llegaron cerca de las 23:00 horas a bordo de cinco vehículos y forzaron el acceso del inmueble, donde se encontraban cuatro integrantes del grupo familiar —dos adultos y dos jóvenes— a quienes intimidaron con armas de fuego. Una de las víctimas resultó golpeada durante el asalto.

El teniente Jorge Espinoza, de la 41ª Comisaría, relató que los antisociales “rompieron el cierre perimetral” y aprovecharon que el dueño de casa salió a verificar ruidos para empujar la puerta e ingresar.

Según el inspector Eduardo Isla, de la PDI, los sujetos sustrajeron ropa, juguetes, teléfonos celulares y otros artículos, avaluados en cerca de ocho millones de pesos. La huida se produjo en medio de disparos al aire, luego de que vecinos intentaran intervenir lanzando piedras y gritos.

El caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur, que trabaja para identificar y detener a los involucrados.