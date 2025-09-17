Violento “turbazo” en La Pintana: Asaltantes irrumpen en casa de exjuez y agreden a su esposa e hijo

Al menos cuatro sujetos entraron a un domicilio de calle Los Nogales cerca de las 23:00. Golpearon a una mujer de 81 años y a su hijo, y sustrajeron especies avaluadas en $8 millones. Carabineros realiza diligencias.

Un violento “turbazo” afectó anoche a una familia de La Pintana, en la Región Metropolitana. Según los primeros antecedentes de Carabineros, al menos cuatro individuos entraron cerca de las 23:00 a un inmueble de calle Los Nogales donde reside un exjuez junto a su esposa y su hijo.

Los sujetos empujaron a la mujer de 81 años y golpearon al hijo del exmagistrado cuando intentó impedir el asalto. Tras reducir a la familia, sustrajeron computadores, teléfonos, joyas, televisores y dinero en efectivo.

El botín preliminar quedó avaluado en $8 millones. Los autores huyeron del lugar y su paradero se mantiene desconocido.

El hijo de la víctima presentó la denuncia. Personal policial desarrolló las primeras diligencias en el domicilio y levantó evidencia para establecer la dinámica del hecho e identificar a los responsables.