¿Trump y Bukele en Chile? Kast y la posible presencia de líderes internacionales en su cambio de mando

Por CNN Chile

23.12.2025 / 22:03

El mandatario electo aseguró que todavía no hay confirmación sobre la asistencia de Bukele y espera que algún representante del gobierno de Estados Unidos esté presente en la instancia.

El Presidente electo José Antonio Kast se refirió este martes a la eventual presencia de Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, en su ceremonia de asunción, programada para el 11 de marzo de 2026.

En el marco de su visita a Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, Kast explicó que, tras resultar electo, mantuvo contacto con Bukele, a quien invitó personalmente a participar del cambio de mando.

No obstante, aclaró que hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su presencia.

Espero que pueda acompañarnos, él y otros jefes de Estado en esa instancia”, afirmó en conversación con Meganoticias.

En relación con Estados Unidos, el Presidente electo señaló que aún no ha conversado directamente con Donald Trump.

Sin embargo, destacó que sí ha sostenido diálogos con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien aseguró mantener una relación cercana desde hace varios años.

Según Kast, lo relevante es que Estados Unidos tenga representación en la ceremonia, independientemente del cargo que ocupe la autoridad que asista.

“Sea el Presidente, el vicepresidente o el secretario de Estado, para nosotros, sería una señal importante”, puntualizó.

