Trump amenazó con bombardear Moscú si Putin atacaba Ucrania, según muestran grabaciones

Trump afirmó más tarde que había transmitido una advertencia similar al presidente de China, Xi Jinping, sobre una posible invasión de Taiwán, diciéndole que Estados Unidos bombardearía Beijing en respuesta.

(CNN) – Donald Trump dijo en una reunión privada con donantes el año pasado que una vez intentó disuadir al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de atacar a Ucrania amenazando con “bombardear Moscú” en represalia, según un audio proporcionado a CNN.

“Le dije a Putin: ‘Si entras en Ucrania, voy a bombardear Moscú. Te digo que no tengo otra opción’”, dijo Trump durante un evento de recaudación de fondos para 2024, según el audio. “Y entonces [Putin] me dijo: ‘No te creo’. Pero me creyó al 10%”.

Trump afirmó más tarde que había transmitido una advertencia similar al presidente de China, Xi Jinping, sobre una posible invasión de Taiwán, diciéndole que Estados Unidos bombardearía Beijing en respuesta.

“Pensó que estaba loco”, dijo Trump sobre Xi, antes de señalar que “nunca tuvimos un problema”.

Los comentarios, que se produjeron mientras Trump defendía su candidatura a un segundo mandato, figuraban entre los que se registraron en una serie de grabaciones de audio de eventos de recaudación de fondos para 2024 en Nueva York y la Florida, que posteriormente fueron obtenidos por Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf, quienes detallaron algunos de los intercambios en su nuevo libro, “2024”. El audio no se había emitido previamente. La campaña de Trump se negó a comentar sobre el contenido de las grabaciones.

El audio muestra un lado más desatado de Trump, que estaba dispuesto a revelar a puertas cerradas para atraer a donantes ricos, cuando habló no solo de su estrategia de política exterior a veces agresiva, sino también de la deportación de manifestantes estudiantiles y su opinión de que “la gente que recibe asistencia social” siempre votará por los demócratas.

Trump hizo referencia a sus conversaciones con Putin y Xi mientras argumentaba que habría evitado los conflictos en Ucrania y Gaza si fuera presidente en lugar de Joe Biden, una afirmación que ha seguido repitiendo mientras ahora lucha por poner fin a ambas guerras.

Este martes, Trump volvió a expresar su frustración por la resistencia de Putin a un acuerdo de paz, quejándose de que el líder ruso estaba lanzando “un montón de tonterías” a Estados Unidos.

“No estoy contento con Putin”, dijo durante una reunión de gabinete. “Estoy muy molesto con ellos”.

Durante un evento de recaudación de fondos, Trump se jactó de presionar a aliados adinerados para que donaran decenas de millones de dólares a su campaña. En otro, anticipó los esfuerzos de su administración para deportar a manifestantes estudiantiles, además de relatar sus intercambios con líderes extranjeros.

“Algo que haría sería expulsar del país a cualquier estudiante que proteste”, dijo Trump en un segundo evento de recaudación de fondos a puerta cerrada, prometiendo reprimir las manifestaciones propalestinas en los campus universitarios. “Esa gente cometió un grave error. Si los expulsan del país, creo que eso lo detendrá”.

Después de que un donante expresó su preocupación de que algunos de los estudiantes manifestantes terminarían “gobernando este país”, Trump presionó a la audiencia para que “sean realmente generosos” y lo ayuden a ser elegido.

“Si me eligen, haremos retroceder ese movimiento entre 25 y 30 años”, dijo.

Trump ha tratado de cumplir esa promesa desde que asumió el cargo, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos legales entre la Casa Blanca y el Poder Judicial sobre el alcance de la campaña de deportación masiva de la administración, incluso contra estudiantes que tienen visas que el Gobierno ha tratado de revocar.

En otro evento de recaudación de fondos, Trump presionó a los asistentes para que contribuyeran más a su campaña, afirmando que los republicanos estaban en desventaja porque “la gente que recibe asistencia social siempre votará por los demócratas”.

“Los sindicatos dan mucho dinero, la administración pública da mucho dinero, y tienen la ventaja de la asistencia social”, dijo. “Lo único que tengo que decirles a mis amigos judíos: tienen que animarlos a votar por los republicanos”.

Durante ese evento, Trump también se jactó de haber convencido a un donante rico que le había ofrecido una donación de un millón de dólares a cambio de un almuerzo con él para que, en cambio, aumentara la cantidad a US$ 25 millones.

“Y lo hizo, me dio US$ 25 millones”, dijo Trump. “Es una locura”.

El entonces candidato presidencial del Partido Republicano afirmó que también había tenido éxito al lograr que otros donaran mucho más de lo que habían planeado originalmente.

“Hay que tener el coraje de preguntar”, dijo. “Hay que hacerles creer que sí”.