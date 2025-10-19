País donald trump

Trump acusa a Petro de ser “líder del narcotráfico” y suspende ayuda a Colombia

Por CNN Chile

19.10.2025 / 12:26

El presidente estadounidense afirmó que su homólogo colombiano fomenta la producción de drogas y anunció el cese inmediato de todos los pagos y subsidios al país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico” y anunció el fin de toda la ayuda financiera a Colombia.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que Petro “fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas” en todo el territorio colombiano y que esta actividad se convirtió en el mayor negocio del país.

Advertencia con consecuencias

El mandatario estadounidense sostuvo que los pagos y subsidios a Colombia eran un “timo a largo plazo” y declaró que “a partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán a Colombia”.

Según reportó T13, Trump advirtió que si Petro no cierra inmediatamente los campos de drogas, “Estados Unidos los cerrará por él, y no lo hará de forma amable”. Esta decisión se produce después de que Estados Unidos retirara a Colombia de su lista de aliados en la lucha contra el narcotráfico en septiembre, tras tres décadas de cooperación.

