“Trinidad me trató de matar, ven a ayudarme”: Detalles de la declaración de exesposa y madre de victimas de crimen en La Reina

De acuerdo con el relato, la hermana y tía de las tres víctimas habría intentado envenenar a su hermano en 2024, un año antes del crimen.

Carolina Grillet, exesposa de Eduardo Cruz-Coke y madre de los mellizos de 17 años asesinados en el triple homicido en La Reina, entregó este viernes una declaración ante la policía que apunta directamente a Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo y tía de las víctimas.

De acuerdo con el relato de Grillet, Trinidad habría intentado envenenar a su hermano en 2024, un año antes del crimen que conmocionó a la comuna.

La declaración

La mujer recordó una llamada que recibió de Eduardo el 3 de noviembre de ese año, en la que él le pidió ayuda: “Carola, la Trinidad me trató de matar, me envenenó, por favor ven a ayudarme”. Según su testimonio, la voz de Eduardo sonaba somnolienta y desorientada, recogió Mega.

También contó que su exmarido le explicó que Jorge Ugalde, esposo de Trinidad y hoy principal imputado por el triple homicidio, había llevado un postre con helado “que ella le había mandado para compartir con los niños”.

Eduardo lo comió, pero los mellizos la rechazaron “porque tenía un sabor raro, como a remedio”.

Poco después, el fotógrafo fue atendido de urgencia en una clínica. Sin embargo, Grillet señaló que nunca pudieron presentar una denuncia formal, ya que no contaban con los recursos para costear los exámenes que permitieran confirmar la intoxicación.

Este testimonio ha reforzado una nueva línea investigativa: la hipótesis de una disputa por una herencia familiar como posible móvil del crimen, descartando la teoría inicial de un parricidio seguido de suicidio.

En tanto, Grillet descartó de plano la versión de un parricidio-suicidio: “No había posibilidad de que fuera así. Eduardo amaba a sus hijos más que a nadie. Jamás se habría quitado la vida”.

La imputación de la hermana y tía de las víctimas

Trinidad Cruz-Coke, de 65 años, está imputada pero en libertad, mientras que su esposo, Jorge Ugalde, permanece en prisión preventiva acusado de triple homicidio calificado con alevosía y premeditación, en un contexto de violencia intrafamiliar.

En su declaración, Carolina también relató los momentos previos al crimen.

Dijo que el 17 de octubre, mientras se encontraba de viaje en Bariloche, mantuvo una conversación con su exesposo y sus hijos, pero al día siguiente perdió contacto con ellos.

Más tarde, su hermano la llamó para informarle lo sucedido, pero con pocos detalles.