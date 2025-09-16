Tricel: Cathy Barriga es inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos

El Tribunal Calificador de Elección determinó que los hechos sobre los cuales se requirió a la exalcaldesa hablan de una "gestión desprolija" mientras ejerció el cargo.

Este martes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) definió inhabilitar por 5 años a la exacaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de la presentación que se realizó en su contra.

“Este tribunal comparte el análisis del tribunal de primera instancia en los considerandos cuadragésimo cuarto

y siguientes de la sentencia recurrida en cuanto a que el actuar de la señora Barriga Guerra se configuran las causales alegadas por cumplir con los elementos legales de imputabilidad, gravedad y reiteración. Además, se confirma la sentencia de marzo por los hechos que se han tenido acreditados: la falta de adherencia a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, y el incumplimiento de la normativa de contratación pública que da en cuenta una gestión desprolija en el ejercicio del cargo y el incumplimiento del actuar imparcial que le exige la normativa por sobre el interés privado, generando a juicio de este tribunal un daño significativo en la confianza y afectando gravemente la gestión municipal”, se lee en la resolución del Tricel.

De esta manera el Tricel confirma la inhabilitación de quien fuera la jefa comunal de Maipú durante un periodo, previo a la administración actual de Tomás Vodanovic, no pudiendo ejercer cargos públicos por el periodo informado.

Fue en marzo de este año cuando el Primer Tribunal Electoral determinó inhabilitarla por notable abandono de deberes y contravenir la probidad administrativa.