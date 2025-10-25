Tribunal cambia medidas cautelares de chef imputado por caso de Francisco Albornoz y lo deja en arresto domiciliario

La Fiscalía, que sostiene la tesis de homicidio, apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras los cercanos a la víctima convocaron a una manifestación en Plaza Egaña bajo la consigna #JusticiaParaFrancisco.

Esta semana el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sustituyó la prisión preventiva del chef José Miguel Baeza, imputado por la muerte de por la muerte de Francisco Albornoz, por arresto domiciliario total, medida que le permitirá continuar el proceso desde su hogar.

El acusado permaneció cuatro meses en prisión preventiva, en el marco de la indagatoria tras la desaparición y muerte del joven farmacéutico de 21 años, quien fue hallado sin vida en la ribera del río Tinguiririca, en la Región de O’Higgins.

La resolución se tomó, luego de que el tribunal acogiera un requerimiento de la defensa de Baeza que argumentaba que los antecedentes presentados apuntan a un accidente y no a un homicidio, como sostiene la Fiscalía.

La fiscal Rossana Folli confirmó que el Ministerio Público apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revertir la decisión.

La revisión del recurso se realizará entre el lunes y el martes de la próxima semana.

“Nos falló la justicia”

Tras conocerse el fallo, la familia de Francisco Albornoz manifestó su indignación en redes sociales.

Su hermana, Valentina Coronado, publicó una fotografía desde la audiencia junto al mensaje: “Hoy nos falló la justicia. Te falló la justicia, hermano”.

Durante la tarde de este sábado, los familiares y amigos de Francisco difundieron un comunicado en el que convocan a una manifestación para este sábado 25 de octubre en Plaza Egaña, bajo la consigna #JusticiaParaFrancisco.