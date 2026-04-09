País Mall Plaza Vespucio

Tribunal admite querella contra influencers tras incidentes por lanzamiento de $700 mil en Mall Plaza Vespucio

Por CNN Chile

09.04.2026 / 21:25

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El 14° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por Mall Plaza Vespucio contra dos influencers.

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por Mall Plaza Vespucio contra dos influencers, luego de los incidentes que se registraron al interior del recinto comercial producto de una convocatoria masiva en la que lanzaron $700 mil.

La Fiscalía Oriente y la Policía de Investigaciones (PDI) darán inicio a una investigación contra los sujetos por el delito de desórdenes públicos. Además, el Ministerio de Seguridad también presentó una querella contra Sebastián Betancourt Silva y Diego Álvarez Quiroz.

Cabe mencionar que la intervención en el recinto comercial terminó con personas lesionadas y daños en las instalaciones.

Lee también:Mallplaza se querella por incidentes en Vespucio tras convocatoria de influencers que dejó lesionados

En la acción judicial, Mall Plaza Vespucio sostuvo que dicha actividad puso en riesgo a clientes, trabajadores y visitantes. Por lo mismo, solicitó sanciones para quienes resulten responsables conforme a la ley, en calidad de autores, cómplices o encubridores.

“Esto generó gran descontrol entre los asistentes, que comenzaron a aglomerarse y empujarse para intentar atrapar el dinero, afectando además a personas que se desplazaban por el mismo lugar”, consignó la querella.

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