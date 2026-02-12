Tres carabineros son dados de baja por saltarse la fila en un AutoMac: Amenazaron con armas a los presentes

"Soy sargento, dejen de hueviarme; si no, les meto bala", habría dicho de los funcionarios dados de baja, según consigna en el informe policial.

Tres funcionarios de Carabineros fueron detenidos, formalizados y dados de baja tras intentar a punta de amenazas saltarse la fila de un local de comida rápida en Viña del Mar.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes a las 2:50 horas de la madrugada en un automac de McDonald’s ubicado en avenida San Martín, según consignó Las Últimas Noticias.

En este lugar es que un auto se saltó la fila y, tras ser reprochado por varios conductores, dos hombres y una mujer se bajaron de dicho vehículo y amenazaron de muerte a los clientes que esperaban ser atendidos.

De acuerdo con el informe de la 1a Comisaría de Viña del Mar, uno de los sujetos se identificó como funcionario de la institución. “Soy sargento, dejen de hueviarme; si no, les meto bala”, habría dicho, tras lo cual la mujer sacó un arma de fuego desde el maletero y la mostró a los presentes.

Carabineros llegó al lugar y detuvo a los tres involucrados —un cabo 2°, un sargento 2° (que conducía bajo los efectos del alcohol) y una carabinero de la subcomisaría de Las Cañas—, quienes fueron formalizados por el delito de amenazas y, en el caso del sargento, también por manejo en estado de ebriedad.

El tribunal fijó el plazo de investigación en 60 días, quedando todos con la medida cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas y, quien manejaba el vehículo, con la suspensión provisoria de su licencia de conducir. También fueron dados de baja y la institución instruyó un sumario administrativo interno.