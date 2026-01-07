En tres años de operación: Más de 6 millones de pasajeros han usado servicios de Red Movilidad para llegar al Aeropuerto

Las autoridades señalaron que el recorrido 555 (Intermodal Pajaritos-Aeropuerto) tuvo 1,3 millones de validaciones en 2025, lo que significa un incremento de demanda de 42% en comparación al primer año.

Red Movilidad informó que más de 6 millones de pasajeros han utilizado los servicios para llegar al Aeropuerto de Santiago en tres años de operación de los servicios.

Se trata de los recorridos 555 y 444, que entregan conexión desde la Intermodal del Metro Pajaritos (Línea 1) y La Cisterna (Línea 2), respectivamente, con el principal terminal aéreo del país.

El uso de estos servicios se ha duplicado durante los últimos años, señaló el ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, comentó que en 2025 se realizaron más de 25 millones de viajes y para 2050 se proyectan 80 mil viajes al año.

“Es por eso que este hito importante, ya de acercar a la ciudadanía hacia el aeropuerto a través del transporte público, va a ir de la mano también del desarrollo de futuros proyectos, como es el acceso al aeropuerto a través de la Línea 7 de Metro”, acotó.

Por su parte, Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, indicó que las cifras de uso de las micros al Aeropuerto “representan el compromiso que como Gobierno tenemos con la equidad territorial. No da lo mismo cómo trabajadores, trabajadoras, turistas nacionales y extranjeros llegan a nuestro principal aeropuerto. Hoy el servicio 555 presta servicios con buses de 2 pisos, que además tiene una alta valoración ciudadana, en que han recibido una nota de un 6.5 de 1 a 7, como uno de los mejores servicios del sistema”.