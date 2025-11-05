Tren de Aragua: Ministra Vallejo dice que principales líderes llegaron a Chile con visa durante el segundo gobierno de Piñera

La ministra vocera detalló casos como "el de Larry Changa y muchos de los que tenemos detenidos”.

Este miércoles, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que los principales líderes del Tren de Aragua llegaron a Chile con visa durante el segundo gobierno de Piñera.

En entrevista con Radio Futuro, la secretaria de Estado sostuvo que “llegaron aquí los principales líderes del Tren de Aragua, lamentablemente, con Visa, entre los años 2018 y 2019”.

“Desde entonces empezó a instalarse con mucha fuerza un tipo de delito que no habíamos visto, que además se mueve por la región, y a través de las fronteras”, agregó Vallejo.

La ministra detalló que los líderes de la banda criminal venezolana ingresaron al país con “visas de residencia”, tal como ocurrió con “el caso de Larry Changa y muchos de los que tenemos detenidos”.

“Nosotros tenemos 400 miembros del Tren de Aragua ya detenidos, pero el principal ingreso empezó el 2018 y 2019. Cuando llegamos al gobierno, la inmigración irregular había aumentado más de 700% entre el 2018 y 2021, más o menos”, cerró.