Trece personas quedan atrapadas debido al mal tiempo en las termas del Cajón del Maipo

Aunque el rescate fue programado para este lunes, las autoridades aclararon que no pueden intervenir directamente, ya que se trata de un recinto privado.

Trece personas, entre ellas tres niños y un adulto mayor, quedaron atrapadas este domingo en el sector de las Termas Valle de Colina, en pleno Cajón del Maipo, Región Metropolitana, debido a las intensas condiciones climáticas que afectaron la zona.

La imposibilidad de salir del lugar se debió a las malas condiciones del camino y a la falta de vehículos aptos para transitar en ese tipo de terreno, como automóviles 4×4.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, el grupo —compuesto por nueve adultos, tres menores de edad y una persona de tercera edad— se encuentra en buen estado de salud y ha logrado mantener comunicación con las autoridades.

Actualmente, se resguardan al interior de un refugio que cuenta con calefacción y provisiones suficientes para pasar la noche, recogió Meganoticias.

Según se informó, tres de los afectados serían trabajadores del recinto termal. El resto corresponde a visitantes que no lograron abandonar el lugar por sus propios medios.

Las personas afectadas ya habrían coordinado por su cuenta la llegada de maquinaria especializada para despejar el camino. El operativo de rescate está previsto para la jornada del lunes.

Autoridades aclaran limitaciones por tratarse de un recinto privado

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera se emitió una declaración en la que se detalló que el Estado no puede intervenir directamente en este tipo de casos, dado que las Termas Valle de Colina se encuentran dentro de un predio de carácter privado.

Además, señalaron que han estado en contacto con los administradores del recinto, quienes confirmaron que las personas afectadas están a salvo, con las condiciones básicas garantizadas, y no se encuentran en riesgo vital ni completamente aisladas.