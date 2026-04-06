Tras reunión con Milei: Presidente Kast dice estar seguro de que Galvarino Apablaza será extraditado

El mandatario sostuvo que, en Chile, Apablaza tendrá "un juicio justo y una condena que corresponda a alguien que fue el autor intelectual del asesinato de un senador".

(EFE) – Este lunes, el presidente José Antonio Kast afirmó, tras reunirse en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei, que está “seguro” de que Galvarino Apablaza será capturado y extraditado a Chile para ser juzgado por su supuesta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

“Al presidente Milei le hice mención de esto, agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, de que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la justicia“, expresó Kast en una rueda de prensa en la Embajada de Chile en Buenos Aires.

Las declaraciones del mandatario se producen días después de que la justicia argentina ordenara la detención con fines de extradición del exguerrillero, asilado en el país desde hace décadas y en paradero desconocido desde la semana pasada.

Consultado por la presentación por parte de Apablaza de un pedido de intervención al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Kast expresó: “Todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia“.

Aprovechó para pedir “a cada ciudadano argentino, a cada persona que tenga un antecedente sobre este prófugo, que lo informe a la Policía para que esa persona sea finalmente extraditada a Chile y pueda tener un juicio”.

“En Chile sabemos que hay justicia, va a tener un juicio justo y una condena que corresponda a alguien que fue el autor intelectual del asesinato de un senador en democracia”, añadió.

Las declaraciones de Kast llegan días después de que, tras el fallido intento de detención de Apabalza, la Cancillería chilena pidiera a Argentina “que realice los mayores esfuerzos para la detención“.

Apablaza, de 75 años, llegó a Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 -por un pedido formal de Chile para que fuera devuelto a su país-, se encuentra en libertad desde 2005.

En 2010, durante el gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), y tras un fallo judicial en favor de su extradición, obtuvo el estatus de refugiado, que fue revocado durante la presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

Tras su victoria electoral, en diciembre pasado, Kast viajó a Buenos Aires, donde se reunió con Milei y le expresó su deseo de que Apablaza fuera juzgado en Chile y “sometido a proceso como corresponde”.