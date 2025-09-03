Tras rechazo en la Cámara Baja a la multa por no votar: Oposición apunta a cálculo político de La Moneda

Si bien los parlamentarios respaldaron que no haya multa por no acudir a sufragar, se espera que esta medida pueda ser modificada en el Senado.

Diversas críticas han recaído sobre el Gobierno luego que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara la multa por no votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre.

Desde la oposición acusaron que hay un cálculo político por parte del Ejecutivo para reducir el voto migrante.

Y es que se esperaba que el proyecto de ley de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) pudiera tener mayoría en la sesión especial de la Cámara, para sancionar a aquellas personas que no acudan a sufragar.

Había apoyo del gobierno a esta medida; sin embargo, aquello finalmente no ocurrió.

Pérez explicó en Hoy es Noticia de CNN Chile que la multa hablaba de multas, es decir, chilenos y nacionalizados y que “los parlamentarios que han querido enredar una situación es solamente populismo”.

“Lo más grave acá es la falta de credibilidad que sostiene la ministra de Segpres (Macarena Lobos). Ella estaba construyendo el acuerdo para que nosotros como oposición podamos acompañar más adelante, pero de manera paralela una reforma constitucional para restringir el voto al extranjero”, pero “eso no lo cumplieron”.

Cabe recordar que el Gobierno ha defendido su postura de que extranjeros que residen en Chile desde hace más de cinco años no voten en las elecciones parlamentarias, pero que sí puedan hacerlo en votaciones municipales, por ejemplo.

De todos modos, se espera que haya disposición en el Senado para reponer la multa.

Críticas desde la oposición

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, recordó que “la Constitución mandata que el voto tiene que ser obligatorio y que tiene que establecerse una multa. Por lo tanto, cuando los parlamentarios de gobierno votan en contra de la multa, lo que hacen es un acto de inconstitucionalidad”.

“Además, lo hemos conversado mucho, el voto voluntario con poca gente que vota solamente beneficia a quienes usan a los electores como clientes, a alcaldes, a parlamentarios que finalmente caen en el clientelismo. Y esto es especialmente grave en un momento en que hay narcotráfico, crimen organizado, en que también a través del clientelismo pueden afectar las elecciones. Por eso es tan importante el voto obligatorio”, añadió.

Por su parte, el diputado y presidente de la Cámara, José Miguel Castro, dijo que esperan reponer esta multa en el Senado y que está en coordinaciones con el timonel del Senado, José Manuel Ossandón.

Incluso, dijo que se reunió con los ministros de Interior, Álvaro Elizalde, y de la Segpres, Macarena Lobos, y que sus declaraciones iban en línea de respaldar la iniciativa. Sin embargo, los parlamentarios oficialistas no respaldaron la medida. “No sé qué clase de gobernabilidad se puede hablar de parte del gobierno en cuanto a estos proyectos”.

El titular de Interior salió al paso de las críticas y aseveró que “aquí hay decisiones que toma el Congreso y el Gobierno contribuye dentro del ámbito de sus competencias para generar acuerdos que sean positivos para el país”.

“El Gobierno tiene una postura clara. Nosotros creemos que al presidente de Chile lo tienen que elegir las chilenas y chilenos. Cuando se requieren mayorías amplias para aprobar, por un lado, la sanción en el caso del incumplimiento del deber de votar, y, por otro lado, el voto extranjero. La ministra Lobos ha estado liderando un diálogo para generar un acuerdo que permita aprobar estas iniciativas”, añadió.