Tras polémico video: Muñoz descarta patentes para bicicletas, pero deja abierta la puerta a licencias para ciclistas

Aunque el secretario de Estado descartó por ahora medidas como el uso de patentes o la exigencia de licencias de conducir para bicicletas, reconoció que ambas ideas podrían debatirse a futuro ante la dificultad de fiscalizar y sancionar este tipo de infracciones.

Tras la viralización de un video que muestra a un grupo de ciclistas circulando en contra del tránsito frente al Estadio Nacional, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, calificó la maniobra como “de la mayor gravedad” y reiteró su llamado a respetar las normas de convivencia vial.

¿Patentes y licencias para conducir bicicletas?

En conversación con T13, el secretario de Estado señaló que este tipo de hechos resulta difícil de fiscalizar.

“Es difícil de fiscalizar porque exige estar en una persona en ese lugar en ese momento. Los ciclistas en Chile no tienen patentes. También es más difícil de identificar la persona o el vehículo”, explicó.

Respecto a la posibilidad de implementar un sistema de identificación para bicicletas, Muñoz reconoció que algunos países han optado por medidas más estrictas, pero aseguró que en Chile no se ha tomado esa decisión.

“Nosotros no hemos hecho eso, tal vez sería una burocracia que quizá algunos considerarían excesiva”, indicó.

El ministro añadió que no está a favor de imponer patentes a todas las bicicletas: “Yo no le pondría patente a todas las bicicletas, creo que sería una carga administrativa adicional que me parece que está innecesaria para un foco que está en un número bastante menor de personas”.

Consultado sobre la posibilidad de exigir licencias de conducir para ciclistas, Muñoz sostuvo que el tema podría discutirse, aunque no lo considera una medida necesaria.

“Sería una carga administrativa aún mayor, más burocracia, en un país que más bien lo que está trabajando es en reducir los permisos, hacer todo un poco más ágil. Me parece que es un poquito innecesario, pero la verdad que las imágenes que estamos viendo que yo creo que no son la norma”, señaló.

Aun así, reconoció la dificultad para identificar a los infractores: “Pero en este tipo de casos, claro, uno quisiera poder identificar a esas personas con mayor facilidad”.

Finalmente, Muñoz subrayó que, aunque la ley contempla multas de hasta $60 mil por conducir contra el tránsito, la prioridad sigue siendo promover el uso responsable de la bicicleta y reforzar la seguridad vial en todos los modos de transporte.