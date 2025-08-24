País paso los libertadores

Tras nevadas en la zona: Habilitan tránsito de vehículos por paso Los Libertadores

Por CNN Chile

24.08.2025 / 10:37

Las autoridades llamaron a la población a transitar con precaución por la zona.

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó la apertura del Paso Los Libertadores tras las nevadas registradas en la zona.

A partir de las 8:00 de este domingo 24 de agosto se volvió a habilitar el tránsito para todo tipo de vehículos por el corredor internacional.

El Complejo había estado cerrado debido a las condiciones climáticas registradas durante las últimas jornadas en las zonas cordilleranas y el valle. En gran parte del país hubo precipitaciones, vientos y nevadas.

Las autoridades llamaron a la población a transitar con precaución. 

“Cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente a través de este medio”, indicaron.

