Tras fuga de apoyos hacia Kast, Evelyn Matthei estrena nuevo slogan de campaña llamando a la unidad

El nuevo lema apunta a la unidad de los chilenos, y se difundió a través de un video en donde se mostraron diversos momentos históricos del país, como el terremoto del 27/F o las Copa América que consiguió Chile.

“Chile: Un solo equipo”.

Así se llama el nuevo slogan de campaña que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei lanzó la noche de este lunes.

“Tengo certeza absoluta que si remamos todos para el mismo lado, tú vas a recuperar el lugar que mereces. Encontrarnos es el único camino. Volver a sentir que todos los que vivimos entre esta cordillera y mar, somos hermanos”, señaló Matthei en la pieza gráfica.

Y agregó: “Porque una cosa es tomar medidas extremas, y yo las voy a tomar. Comenzando por devolverle la seguridad a todos los chilenos, pero otra muy distinta es vivir en un país polarizado. Yo digo no a la polarización, sí a formar un gran equipo“.

El video se da luego de semanas de descuelgue y fuga de apoyos hacia su principal contendor en la derecha, el exdiputado José Antonio Kast. Justamente, el fundador del Partido Republicano ha superado a Matthei en diversas encuestas y se proyecta como una carta fuerte para avanzar a una eventual segunda vuelta presidencial.