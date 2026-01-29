Tras aumento de reclamos por extintores: Inspección del Sernac detectó fallas en la mantención y productos vencidos

El estudio reveló brechas importantes en la certificación y mantención de los extintores portátiles.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó los resultados del informe “Extintores portátiles: información clave para un consumo seguro”, en el que reveló la existencia de situaciones que afectan la seguridad de las personas al utilizar estos aparatos.

El reporte tuvo como principal objetivo diagnosticar el estado general del sector, debido al aumento en el número de denuncias por fallas en los extintores, así como reclamos de los consumidores por falta de información en el mercado.

Para ello, el estudio se elaboró en base a los reclamos ingresados al Sernac entre los años 2020 y 2025, una medición del mercado digital y una revisión de incidentes ocurridos previamente.

Con los resultados, la institución informó que el problema más grave que persiste es el aumento de casos de incumplimiento relacionados con extintores.

Los reclamos van desde fallas en los extintores —por mal mantenimiento o por estar vencidos— hasta errores en la certificación o falta de información sobre el producto, detalló el Sernac.

Además, explicó que existen “brechas relevantes” en el marco normativo que regula a los extintores, lo que provoca una fiscalización e implementación deficientes.

El Servicio recomendó que al momento de adquirir un extintor, tener en consideración que este provenga siempre del comercio formal y exigir la certificación del producto, a fin de verificar que funcione correctamente ante cualquier emergencia.

Asimismo, la institución advirtió que el uso de extintores con un mantenimiento inadecuado puede poner en peligro la seguridad de las personas.