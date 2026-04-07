Tras anuncio de cobro, ministro Quiroz asegura que recaudación del CAE aumentó

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, informó un aumento en la recaudación del CAE tras el anuncio de medidas para instar al cobro a deudores.

Durante este martes, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, en el marco de un seminario organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarrollo (UDD), realizó un balance positivo tras el anuncio del cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen altos ingresos.

Cabe recordar que, el pasado 19 de marzo, el ministro de Hacienda señaló que, tras un cruce de información, la Tesorería General de la República (TGR) identificó a 1.800 personas que no han pagado el CAE y que reciben sueldos superiores a $5 millones mensuales, acumulando una deuda conjunta de US$20 millones.

“Después que lo dijimos, pasó esto: el CAE, de recuperar $30 millones al día, empezó a recuperar $200 millones al día. Y todavía no habíamos tomado ninguna medida”, planteó.

El 6 de abril, la TGR consignó que dio inicio a un proceso de cobro de las deudas asociadas al CAE, con acciones judiciales y sin acceso a convenios de pago para aquellos deudores que tienen ingresos mensuales superiores a $5 millones.

Además, el organismo detalló que los convenios de pago “están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM”.

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Respecto al mecanismo de cobro, el titular de Hacienda aclaró que no se incluyen a las personas que la FNE reconoce como “no rentables”.

Por otro lado, Quiroz destacó las atribuciones de la TGR: “Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social. La política social está en el CAE, y el CAE, después, hay que pagarlo. Y desterramos un mito: que el mito era que había que aprobar el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), ¿se acuerdan?”.

Finalmente, el secretario de Estado enfatizó que este organismo cuenta con diversas facultades, como embargar cuentas corrientes y sueldos, por lo que instó a la ciudadanía a pagar.

“Consígase el crédito y venga a pagar”, cerró.

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