Tras acuerdo con Sernac: Claro compensará a más de 18 mil clientes por cobros de roaming internacional en Argentina

El Servicio detalló que las restituciones de los montos dependerán de la cantidad de veces, tiempos y viajes que cada cliente realizó a Argentina entre agosto de 2020 y junio de 2024.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que, tras un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), la empresa Claro Chile SpA se comprometió a compensar a 18.948 clientes que fueron afectados por “cobros injustificados en servicios de roaming internacional en Argentina” entre agosto de 2020 y junio de 2024.

De ese modo, la compañía de telecomunicaciones deberá restituir, con reajustes e intereses, un monto total de $201.718.008 entre los consumidores afectados.

De acuerdo al Sernac, las restituciones de los montos dependerán de la cantidad de veces, tiempos y viajes que cada cliente realizó a Argentina durante el período mencionado.

Las devoluciones serán abonadas en un máximo de seis boletas a través de un proceso automático, es decir, “las personas no tendrán que realizar ningún trámite”.

Y si queda algún saldo en favor del consumidor, este se transferirá a su cuenta bancaria o se emitirá un vale vista nominativo a su favor.

Junto con el PVC, Claro deberá aplicar medidas para “asegurar que los consumidores tomen conocimiento de la solución alcanzada”.

La empresa también “se comprometió a acreditar mediante una auditoría externa, la correcta adecuación de sus servicios móviles a la norma técnica de la SUBTEL, que establece disposiciones para el funcionamiento del roaming internacional a precio local entre Chile y Argentina”.

Claro devolverá cobros por roaming internacional

Al momento de hacer las restituciones, “se hace la distinción respecto de si la persona beneficiaria mantiene actualmente su calidad de cliente o no de la compañía Claro”.

Clientes sin deuda: Se descontará automáticamente de la/s boleta/s del consumidor, con un máximo de 6 boletas.

Se descontará automáticamente de la/s boleta/s del consumidor, con un máximo de 6 boletas. Clientes con deuda: Se abonará al monto de la deuda y el diferencial, si procede, se abonará en su boleta, con un máximo de 6 boletas.

Se abonará al monto de la deuda y el diferencial, si procede, se abonará en su boleta, con un máximo de 6 boletas. No clientes sin deuda: Si la persona beneficiaria ya no es cliente de Claro, se realizará el pago mediante transferencia bancaria (cuenta registrada o CuentaRUT, según corresponda), o de no ser esto posible, emitirá un vale vista nominativo.

Si la persona beneficiaria ya no es cliente de Claro, se realizará el pago mediante transferencia bancaria (cuenta registrada o CuentaRUT, según corresponda), o de no ser esto posible, emitirá un vale vista nominativo. No cliente con deuda: Se abonará al monto adeudado por el consumidor, y el diferencial, si procede, se transferirá a una cuenta bancaria (cuenta registrada o cuentaRUT, según corresponda), o de no ser esto posible, se emitirá un vale vista nominativo.

Junto con ello, Claro “compensará a 20 consumidores por concepto de “costo de reclamo”. Se trata de personas beneficiarias que ingresaron reclamos ante el Servicio por cobros indebidos de servicio de roaming en Argentina, hasta el 26 de marzo del presente”.