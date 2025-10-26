Tras absolución en el Caso SQM, Longueira aparece en un video respaldando la candidatura de Ward a diputado

El expresidente de la UDI, Pablo Longueira, entregó su respaldo al candidato a diputado por el distrito 11, Carlos Ward, en un video compartido en redes sociales. Además, expresó estar alegre tras haber "triunfado en esta gran batalla", luego del veredicto absolutorio en el Caso SQM.

El expresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, realizó su primera aparición pública luego de que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictara un veredicto absolutorio en el denominado Caso SQM.

A través de un video publicado en redes sociales, Longueira expresó que se encuentra alegre tras haber “triunfado en esta gran batalla” y agradeció las expresiones de cariño.

Por otro lado, entregó su respaldo al candidato a diputado Carlos Ward por el distrito 11.

“Estoy con un amigo con el que dimos grandes batallas (…) Nos conocemos desde hace muchos años en esa UDI Popular, que le cambió la vida a miles de chilenos. Necesitamos diputados como Carlos, que están ahí, en terreno, con la comunidad, con los que quieren progresar”, destacó.

Por su parte, Ward valoró el respaldo a su candidatura: “Gracias, Pablo, muy contento por tu gran triunfo también”.

Además, sostuvo que Longueira es un referente importante para la política y que durante años han compartido los principios de estar a disposición de la comunidad.

