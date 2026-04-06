“Transparencia total, desde el combustible hasta los viáticos”: Diputados PDG exigen saber cuánto costó gira de Kast a Argentina

La bancada cuestiona el uso de fondos públicos en medio de la crisis económica y la tensión diplomática, y advierte que la revisión evaluará la pertinencia de la comitiva y la transparencia en la asignación de recursos.

Parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) anunciaron este lunes que fiscalizarán en detalle los gastos de la reciente visita del presidente José Antonio Kast a Argentina, exigiendo información sobre viáticos, lista de pasajeros y costos operacionales.

La bancada cuestiona el uso de fondos públicos en medio de la crisis económica y la tensión diplomática.

La subjefa de la bancada, Tamara Ramírez, señaló que la política exterior debe traducirse en resultados concretos.

“Si el Presidente viaja, debe explicar con precisión qué gana Chile. Hoy los chilenos no están para financiar viajes que no traen beneficios concretos”, afirmó, solicitando transparencia total en la asignación de viáticos y en la selección de cada integrante de la comitiva.

El diputado Fabián Ossandón recalcó la importancia de conocer todos los detalles del viaje.

“Queremos transparencia total, desde el combustible del avión hasta los viáticos y quiénes integraron la comitiva. Porque cuidar la plata de todos los chilenos no es opcional, es una obligación”, dijo.

Por su parte, la diputada Flor Contreras señaló que la revisión también evaluará si los recursos destinados a la comitiva fueron justificados y proporcionados, considerando la pertinencia de la reunión con el presidente Javier Milei y el impacto real en la integración económica.

El diputado Patricio Briones agregó que la falta de claridad en los objetivos diplomáticos se suma a la necesidad de rendición de cuentas.

“No se puede improvisar en política exterior mientras temas pendientes, como el caso Apablaza, siguen sobre la mesa. La seriedad de un Estado se mide también en cómo cuida el dinero de sus ciudadanos”, afirmó.

La bancada anunció que oficiará formalmente a la Presidencia y a la Cancillería para obtener el detalle completo de los gastos y advirtió que cualquier irregularidad detectada será remitida a los organismos fiscalizadores correspondientes.