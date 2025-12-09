“Tranquilízate un poquito”: Migración genera tenso cruce entre Jara y Kast

El control fronterizo y cómo enfrentar la migración irregular generó tensión en el último debate presidencial, donde ambos postulantes a La Moneda explicaron sus propuestas con un duro cruce.

Cómo hacer frente a la migración irregular, que en Chile significa cientos de miles de personas viviendo sin las formalidades que exige el país, ha sido uno de los temas clave a lo largo del debate presidencial.

Este martes se llevó a cabo el último debate presidencial de cara a la segunda vuelta de este domingo, donde se vieron las caras por una última vez los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara. En la instancia, migración fue uno de los temas a abordar.

En primer lugar, el abanderado republicano explicó de qué trata su propuesta de “invitar” a las y los migrantes irregulares

“Le estamos diciendo a todos ellos que les quedan 92 días para que dejen nuestro país libremente, informadamente”, respondió el candidato del Partido Republicano. “Después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea educación, transporte, salud, esa persona va a quedar registrada y va a ser invitada a salir”.

Ahí fue interrumpido por la candidata oficialista, quien le señaló que había “una tercera variante” entre las respuestas que Kast ha dado a la misma pregunta. “Primero los ibas a expulsar, luego a invitar y ahora les vas a negar beneficios”, dijo Jara. “Sí, todas las anteriores juntas”, contestó Kast.

“Tú presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario”, agregó el republicano.

En este caso la respuesta de la candidata de Unidad por Chile y la DC fue cortante: “cuando quieras hablar con el Presidente, habla con él. Ahora ten un poco de respeto, estás hablando conmigo. Y tranquilízate un poquito”.